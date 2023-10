Salario minimo: Spada (Assolombarda), ‘bastano i Ccnl, il nostro sistema è già molto chiaro e funzionale’

Ottobre 18, 2023

Milano, 18 ott. – (Adnkronos) – “L’Europa, quando si è iniziato a discutere sul tema di salario minimo, ha preso come esempio l’Italia, dove l’80% è fatto attraverso la contrattazione collettiva sui contratti maggiormente rappresentativi. Quindi noi siamo stati un esempio. Questa, secondo noi, è la strada maestra”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine della presentazione del Report, realizzato con Milano & Partners e presentato oggi all’evento “Your next Milano”, a Palazzo Marino. “Ogni tanto si sente la discussione sul salario minimo, sul salario londinese, ma onestamente sono tutte formule che creano solamente confusione. Il nostro sistema è un sistema molto chiaro e funzionale. Dobbiamo renderlo effettivo per tutti, perché dove abbiamo dei salari bassi, dove abbiamo i salari sotto i livelli, che sono quelli normalmente stabiliti dai contratti maggiormente rappresentativi, quelli sono i problemi dove noi dobbiamo intervenire. Dobbiamo far sì che loro si allineino a quelli maggiormente rappresentativi”, ha aggiunto Spada.