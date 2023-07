Salario minimo: Tajani, ‘posizione Fi è quella dell’Ue’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La posizione di Forza Italia sul salario minimo è quella dell’Ue”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, parlando con i giornalisti di fronte Montecitorio.

“Il salario minimo deve essere applicato per legge quando non c’è una contrattazione collettiva con percentuali dell’80% e non è il caso dell’Italia”, ha spiegato il coordinatore nazionale del gruppo azzurro precisando che se fosse fissato per legge “andrebbe a danneggiare soprattutto i lavoratori che guadagnano di meno, il cosiddetto lavoro povero”.

Secondo il vice premier, “la contrattazione collettiva è il modo migliore per far aumentare gli stipendi per i lavoratori e per chi non aderisce si può decidere per un salario collettivo minimo, come garanzia”.