Salario minimo: Todde (M5s), ‘governo vuole spaccare mondo lavoratori, ci opporremo’

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Se, come leggiamo sulla stampa, l’intervento del governo contro il lavoro povero riguarderà appena 60mila lavoratori viene da domandarsi: ma di che cosa stiamo parlando? L’approvazione della nostra proposta di legge, che fissa in 9 euro lordi l’ora la soglia sotto la quale nessun contratto collettivo può scendere, al contrario, farebbe aumentare gli stipendi di 3,6 milioni di persone. Invece Meloni e il suo governo continuano a raccontare falsità e a buttare la palla avanti, come dimostra, in ultimo, l’inconcludente incontro di una settimana fa a Palazzo Chigi dove l’unica ‘idea’ messa sul tavolo dalla premier è stata coinvolgere il Cnel… Già durante il governo Draghi ci eravamo opposti all’idea di provvedimenti tali da spaccare il mondo dei lavoratori; se anche stavolta l’obiettivo sarà questo, l’M5S non resterà certo a guardare”. Lo afferma in una nota la deputata e vicepresidente del Movimento 5 stelle, Alessandra Todde.