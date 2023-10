Salario minimo: Todde (M5S), ‘occasione per costruire opposizione credibile’

Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Un momento straordinario di confronto in un momento in cui bisogna opporsi a questo governo e a questa destra e fare in modo di avere ricette credibili per un Paese che sta sempre di più perdendo la fiducia. Noi dobbiamo portare avanti una politica differente. La nostra battaglia comune, di tutte le opposizioni, per il salario minimo deve essere un modo per costruire una opposizione credibile. Un progetto politico forte, solido e che sia credibile per i cittadini”. Lo ha affermato la deputata e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, a margine della Festa nazionale di Dems in corso a Rimini.