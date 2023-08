Salario minimo: Volpi (Fdi), ‘Conte e Schlein deliranti. Noi a lavoro per un salario giusto’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte, lo stesso che ha governato questa Nazione per quattro anni senza spendere una parola sul salario minimo, accusa il governo Meloni di governare da nove mesi senza fare gli interessi degli italiani. Elly Schlein, segretario del partito che nel 2018 votò contro l’Rdc e che negli ultimi anni è sempre stato al governo del Paese, ora si riscopre garante del lavoro e del lavoro povero. Sul tema del salario minimo ormai siamo al delirio. L’opposizione divisa su tutto grida allo scandalo per un voto che rimanda, non cancella, la discussione su un tema, quello dei salari, delicato e che va approfondito e studiato e per il quale servono risposte concrete e strutturali che vadano oltre gli slogan populisti della sinistra”. Così in una nota Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Lavoro, che poi conclude dicendo: “Conte e Schlein si rassegnino, gli italiani hanno capito il loro gioco e sanno bene che questo governo sta lavorando incessantemente per rilanciare il mondo del lavoro e far ripartire seriamente l’Italia”.