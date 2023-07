Salario minimo: Volpi (Fdi), ‘da sindacato a mondo produttivo non piace’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Approvare il salario minimo legale per forza solamente per dimostrare che l’opposizione è unita è un atto irresponsabile e dannoso. È nelle prerogative dell’opposizione fare proposte di legge e nel rispetto di questo diritto abbiamo proposto di poter lavorare in commissione fino a settembre. Al contrario il tandem Pd-M5S ha voluto tirare dritto senza tener conto che sul tema il Paese è spaccato. È frantumato il blocco sindacale, è dubbiosa una buona parte della politica ed è preoccupato il mondo produttivo che teme il passaggio dal salario minimo al salario al minimo”. Lo dice Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Lavoro a Montecitorio.

“L’obiettivo del campo largo, perdente alle elezioni e diviso su tutto il resto – prosegue l’esponente del gruppo di Giorgia Meloni – non è quello di approvare una buona legge, ma spingere, a colpi di slogan, una legge, priva di copertura economica, che in 10 anni di governo non sono mai riusciti a calendarizzare. Sarebbe opportuno che l’opposizione unita, senza Italia Viva, prendesse atto del destino fallimentare della propria proposta e si occupasse seriamente del mondo del lavoro che tanto dice di voler tutelare”. “L’invito, quindi, è quello di non fare inutili barricate ma di tornare in commissione con un testo da migliorare anche insieme alle associazioni di categoria e ai sindacati”, conclude Volpi.