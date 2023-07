Salario minimo: Volpi (Fdi), ‘specchietto per allodole compatta fronte che non c’è’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il salario minimo rappresenta un capriccio delle opposizioni utile solo a mostrare unità che non esiste. La verità è che, sull’argomento, le sigle sindacali sono spaccate, le principali confederazioni produttive sono preoccupate per il rischio di indebolimento della contrattazione collettiva e di abbassamento dei salari”. Lo ha detto in una nota Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Lavoro pubblico e privato della Camera.

“Basterebbe guardare come le opposizioni sono divise su tutto – ha continuato -, dall’Ucraina alla Cina passando per la politica economica e fiscale, per rendersi conto che la forzatura proposta dal campo largo sul salario minimo non è altro che uno sterile tentativo di mettere insieme qualcosa che insieme non sa stare né in aula né alle urne”.

Per lui, “non si può speculare sulle necessità dei lavoratori e degli svantaggiati, come peraltro il M5S ha già fatto con il reddito di cittadinanza, il lavoro non è un capriccio appannaggio dei risultati elettorali. È vero, ci sono ancora situazioni da sanare ma la strada maestra resta la detassazione e il rafforzamento della contrattazione collettiva”, ha concluso Volpi.