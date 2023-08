Salario minimo: Ziello (Lega), ‘Schlein lo strumentalizza per sventolarlo alle feste Unità’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo rinviato il provvedimento sul salario minimo non per scappare di fronte al tema, ma per lavorare seriamente a una proposta che garantisca la tutela salariale dei lavoratori. Il Pd e Schlein non hanno accettato la sospensione solo perché vogliono strumentalizzare anche questa tematica per poterla sventolare alle feste dell’Unità, dimostrando di non avere alcun rispetto nei confronti dei più di tre milioni di lavoratori poveri”. Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Ziello.