Salario minimo: Zucconi (Fdi), ‘intervenire pure su lavoro stagionale e precario’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Bene che le valutazioni e gli approfondimenti per ridare potere d’acquisto ai salari siano state affidate al vaglio del Cnel che si può avvalere della grande competenza del presidente Brunetta. Sono convinto che sarà l’occasione giusta per fare una ancora più approfondita analisi del fenomeno del lavoro povero. È indubbio che, tra le varie criticità, la pochezza della proposta fatta dalle opposizioni, stia anche nel fatto di non aver considerato che il lavoro povero non è generato soltanto da salari non adeguatamente aumentati nel tempo ma anche dal fenomeno della stagionalità del lavoro che riguarda tanti lavoratori in Italia. Andrà pertanto fatta non solo una riflessione sull’adeguamento dei salari ma anche sul contrasto generale alle cause del fenomeno ‘lavoro povero’, ed essere così in grado di produrre interventi complessivi in merito”. Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.