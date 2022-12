Salario minino: Orlando, ‘non c’è nulla in manovra, serve iniziativa unitaria’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Noi siamo per una iniziativa unitaria sul salario minimo perché a differenza della Meloni non credo che coloro che guadagnano 700-800 euro dopo questa inflazione abbiano una percezione di povertà, credo che siano davvero poveri”. Così Andrea Orlando a Metropolis sul sito di Repubblica.

“Sono il 13-14% della forza lavoro impiegata da questo Paese. In Italia i salari sono fermi da trenta anni e chi si trova un salario da ceto medio è in una situazione in cui non riesce più ad arrivare alla fine del mese. Questo è un punto su cui dobbiamo incalzare il Governo e mettere al centro della nostra iniziativa politica”.

“In questa legge di bilancio non c’è nulla su questo perché i soldi che andranno sul cuneo fiscale sono meno dei ‘vituperati’ bonus del Governo Draghi, sul salario minimo non c’è niente. Quindi la questione salariale, che è la madre delle diseguaglianze in questo paese, è completamente rimossa. Si può pensare che siano grida dell’opposizione al cielo ma poi il grido della gente che è arrabbiata veramente e che si trova in quelle condizioni arriva, in modo diverso, anche imprevedibile e a volte pericoloso per la tenuta democratica del Paese”.