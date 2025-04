Salone del Mobile, Spada (Assolombarda): “In Lombardia settore genera export per 4,8 miliardi”

8 Aprile 2025

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – “Il settore industriale del design e dell’arredo in Lombardia impiega 50mila addetti e conta 7,7mila unità locali di aziende che generano esportazioni per 4,8 miliardi di euro, pari a circa il 30% del totale export nazionale del settore”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante l’inaugurazione della 63esima edizione del Salone del Mobile, in corso a Milano.

Monza Brianza e Milano rappresentano i principali poli produttivi della regione. Nel settore, Monza e Brianza “vanta 12mila occupati e un export di 1,2 miliardi di euro – ha rimarcato -, mentre a Milano gli addetti sono 6,3mila e le esportazioni raggiungono 1,1 miliardi di euro. Questi numeri testimoniano l’eccellenza delle nostre imprese, vere protagoniste del Made in Italy che il mondo ci invidia”.

L’edizione 2025 del Salone del Mobile “sarà un’importante vetrina per il settore, offrendo nuove opportunità di crescita e di espansione su nuovi mercati internazionali: un’occasione ancora più cruciale alla luce delle incertezze legate ai dazi Usa, paese che genera l’11% dell’export lombardo del design e dell’arredo.

“Il fatto che Giorgia Meloni voglia incontrare tutto il sistema è sicuramente un segnale. Ognuno porterà la sua problematica e mi auguro che ci sia la possibilità di trovare una soluzione” anche se “a mio avviso, la soluzione fondamentale è quella che l’Europa tratti con gli Stati Uniti, perché se noi abbiamo un surplus commerciale dal punto di vista della vendita dei beni, non dimentichiamoci che dal punto di vista dei servizi gli Usa hanno surplus decisamente più alto”.

“Questo clima di incertezza penalizza le aziende che non hanno prospettive, non investono e attendono per cercare di comprendere come interpretare al meglio la situazione, ma poi passano i mesi e gli effetti li ritroviamo sul Pil. Mi auguro che una soluzione venga trovata presto”.