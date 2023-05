Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “La contestazione al ministro Roccella al salone del libro di Torino mi sembra preordinata. Il ministro ha reagito benissimo con alto senso democratico ma c’era un clima preventivo non troppo favorevole. Ci sono intellettuali che pensano di vivere in trincea perseguitati come se fossero a Pongyang mentre in realtà chi continua a essere contestato siamo noi…” Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.