Salone libro: Della Vedova, ‘grave contestazione a Roccella, ingiustificabili parole Montaruli’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Impedire di parlare, di presentare un libro come hanno fatto i contestatori al Salone del Libro di Torino contro la ministra Roccella è grave e nessuna ragione politica o diversità di opinioni lo può giustificare. Ma che da questo l’onorevole Montaruli, ex sottosegretaria, passi ad attaccare veementemente l’incolpevole direttore Nicola Lagioia, che in questi anni ha fatto del Salone del Libro di Torino un successo clamoroso di pubblico e di critica, parlando di ‘rullo di tamburi quando se ne andrà’ è censurabile e ingiustificabile. A maggior ragione da parte di una parlamentare di maggioranza del partito del Primo ministro, già membro di questo Governo”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.