Salone libro: Gribaudo (Pd), ‘via lottizzazione della destra’

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Una bruttissima pagina la rinuncia di Paolo Giordano alla direzione del futuro Salone del Libro di Torino”. Lo dice la deputata dem Chiara Gribaudo. “Se è vero – prosegue – che la rinuncia è dovuta alla contrarietà del governo di destra, che preferirebbe qualcuno con la tessera di FdI o di chiara militanza reazionaria, siamo di fronte a un’ingerenza gravissima”.

“Il Salone di Torino negli anni è diventato un punto di riferimento per la cultura nazionale ed internazionale, sempre autonomo e indipendente dalla politica. I direttori che si sono susseguiti hanno reso il Salone un luogo aperto laico, dove il pluralismo e l’inclusione sono stati i pilastri. Non è mai accaduta un’ingerenza così forte da parte della politica. Noi ci opporremo in ogni modo a questo tentativo di lottizzazione della destra”, conclude la deputata dem.