Salone libro: Malan, ‘contro Roccella intolleranza e squadrismo’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “È molto grave quanto accaduto oggi al Salone del Libro di Torino dove è stato impedito al ministro Roccella di presentare il suo libro. Una dimostrazione di intolleranza e di squadrismo che mi auguro sia censurata unanimemente dal mondo politico e da quello della cultura”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

“Impedire a una persona di parlare e di esprimere il proprio pensiero -aggiunge- non ha alcuna giustificazione, ed è soltanto un atto di sopraffazione antiliberale e antidemocratico. Solidarietà ad Eugenia Roccella che, come già in altre occasioni, dinanzi alla faziosità e agli atteggiamenti di intolleranza degli interlocutori ha dimostrato cosa significa essere davvero una persona ispirata dai principi di libertà, democrazia e rispetto delle opinioni altrui”.