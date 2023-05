Salone libro: Romeo-Molinari, ‘impensabile imporre silenzio, Lagioia allarmante’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Solidarietà al ministro Roccella. Quanto accaduto oggi al Salone del Libro di Torino è davvero grave. È impensabile che in un Paese civile e democratico come il nostro chi non la pensa come la sinistra sia costretto al silenzio. La critica costruttiva è sempre ben accetta, il silenzio imposto, no. Per questo riteniamo ancor più allarmante l’atteggiamento del direttore del Salone Lagioia dal quale ci saremmo aspettati una netta presa di posizione in nome della libertà di espressione. Presa di posizione mai arrivata”. Lo affermano i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.