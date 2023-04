Salone Mobile, continua a dare frutti la partnership Kartell-illycaffè

Aprile 17, 2023

Milano, 17 apr. – (Adnkronos) – Prosegue la collaborazione fra Kartell e illycaffè nel segno dell’economia circolare che, in occasione del Salone del Mobile 2023, si amplia con la poltroncina Eleganza Missoni, nelle versioni ELA e NIA, disegnata da Philippe Starck. La novità di quest’anno è la struttura della seduta, realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso, nelle varianti di colore terracotta e nero. Dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio per Kartell e nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del riciclo, nonché la prima ambassador del progetto che ha permesso di trasformare le capsule di caffè di scarto in un prodotto di design, l’innovazione di Eleganza Missoni si basa sulla lavorazione già implementata per Re-Chair, aprendo la strada a nuove applicazioni, cromie e possibilità creative.

La partnership tra Kartell e illycaffè sarà anche il fulcro dell’installazione che dal 17 al 23 aprile animerà il Flagship store illy di Via Montenapoleone con un allestimento in cui il tema della natura e della sostenibilità sono protagonisti: una ricca vegetazione si propagherà spontaneamente in tutti i suoi spazi accogliendo le sedute Re-Chair, per dare vita a una perfetta coesione e convivenza tra tutti gli elementi senza che la natura e il verde presenti siano contaminati.

In alcune isole di vegetazione saranno accostati volumi in plexiglass verde contenenti le capsule di caffè per sottolineare il processo produttivo della sedia. Un modo, anche scenografico, per enfatizzare come due eccellenze del Made in Italy contribuiscano alla sostenibilità del Pianeta attraverso il rafforzamento di modelli di produzione di economia circolare. In occasione del Salone del Mobile, lo spazio ristorante sarà arredato con le sedie Re-Chair ed Eleganza.

“La passione ci spinge sempre un passo oltre per cercare nuovi materiali, soluzioni tecnologiche e processi produttivi sempre più performanti e sostenibili – spiega Lorenza Luti, Direttore Marketing e Retail di Kartell. Per fare questo, mettiamo in campo grandi energie e investimenti e facciamo crescere delle partnership capaci di portare grandi risultati. Il progetto con illycaffè non si esaurisce in un prodotto o in uno slogan: è una visione industriale che ha portato due eccellenze del Made in Italy a unirsi per contribuire alla sostenibilità del pianeta attraverso modelli di produzione di economia circolare. Una ricerca comune di innovazione che mette al centro la qualità, il bello e il ben fatto italiano e che continua oggi nell‘applicazione a nuovi prodotti e nuove soluzioni e si racconta con un’installazione durante il Salone del Mobile”.

“La promozione della transazione verso un modello di economia circolare è ormai un fattore imprescindibile per la salvaguardia del futuro del nostro Pianeta – racconta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè – Insieme a Kartell, con i quali condividiamo l’urgenza del passaggio a sistemi sempre più sostenibili e la capacità di unire le forze e le reciproche conoscenze per la tutela del bene comune, siamo riusciti a mettere in pratica soluzioni che hanno trasformato dei materiali giunti alla fine del proprio ciclo di vita in un nuovo prodotto di design”.