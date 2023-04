Salone Mobile: Meloni, ‘sfruttare nostro legno, obiettivo filiera 100% made in Italy’

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “C’è il tema della sostenibilità, altra grande questione. Noi abbiamo un patrimonio boschivo in Italia che non è utilizzato se non solo in minima parte, i nostri produttori non riescono a utilizzarlo e accade che quel legno si compri all’estero. Io penso si possa fare di più. Noi stiamo lavorando per disegnare una cornice che renda il settore indipendente, coniugando sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Il processo è lungo ma l’obiettivo è chiaro: puntare a una filiera 100% made in Italy e su questo noi siamo già al lavoro”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Salone del Mobile.