Salto sci: Mondiali, tedesca Althaus oro e Malsiner 18/a

Febbraio 23, 2023

Planica, 23 feb. – (Adnkronos) – Katharina Althaus ha vinto in rimonta l’oro nella gara femminile di salto con gli sci ai Mondiali di Planica. La tedesca, in lacrime dopo aver conquistato il primo oro individuale in carriera, ha sconfitto l’austriaca Eva Pinkelnig, seconda dopo due ottimi salti, e la norvegese Anna Stroem, delusa di giornata dopo aver sognato la medaglia più preziosa al termine della prima serie di salti.

Lara Malsiner è stata la migliore delle azzurre in gara, al 18esimo posto finale: la gardenese ha trovato delle ottime linee, mettendo in mostra alcuni dei migliori salti stagionali. Bene anche Jessica Malsiner, 28esima, ma brava a raggiungere in scioltezza la seconda serie di salti.