Salute, Eudf: “Educare cittadini a non considerare negativamente paziente diabetico”

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) – “I cittadini dovrebbero essere educati a non considerare negativamente il paziente diabetico, ma a comprendere le motivazioni del perché c’è questa patologia”. Così all’Adnkronos Salute Angelo Avogaro, coordinatore dello European Diabetes Forum Italia (Eudf), intervenuto oggi a Roma durante la presentazione della nuova survey internazionale dedicata ai pregiudizi legati al diabete e realizzata su incarico di Abbott.

Tra le altre cose, risulta fondamentale il supporto che viene dato ai pazienti, infatti per il 70% delle persone con diabete il sostegno da parte degli altri può aumentare significativamente la loro motivazione a gestire la patologia. “Sicuramente bisogna dedicare molto più tempo al paziente affetto da malattia cronica, in tal caso il diabete – sottolinea Avogaro – Ovviamente il diabete non è colpa del paziente. Il diabete è una patologia che è motivata da moltissime cause, come il disadattamento ambientale o familiare, e quindi c’è bisogno di una narrazione completa per capire le vere cause di questa patologia”.