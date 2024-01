Salute: Furfaro (Pd), ‘governo ha cancellato Fondo contro disturbi alimentari’

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen (Adnkronos) – “La legge di bilancio ha tagliato qualsiasi sostegno a favore delle persone più fragili, della cura e del sociale. Dopo aver tagliato di 400 milioni di euro al fondo a sostegno delle persone con disabilità, aver definanziato il fondo affitti ed eliminato il reddito di cittadinanza, la destra ha avuto il coraggio di non rifinanziare il Fondo dedicato al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna)”. Lo dice Marco Furfaro, capogruppo in commissione Affari sociali e componente della segreteria del Partito democratico.

“Un piccolo fondo che negli ultimi due anni ha potuto contare su 25 milioni che servivano agli enti, alle associazioni e alle famiglie per costruire una progettualità inclusiva in tutte le regioni d’Italia -prosegue-. Nel 2023, in Italia circa 4.000 persone sono morte per la mancanza di cure connesse ai disturbi alimentari. Purtroppo di anoressia, bulimia, binge eating e di tutte le sfumature meno conosciute di Dca si muore. E non perché siano malattie incurabili, ma perché non ci si può curare subito e bene. Servirebbero risorse, il governo le taglia”, spiega Furfaro.

“E non solo hanno tagliato le poche risorse indispensabili per fronteggiare questo dramma, ma il governo si ostina a non voler riconoscere i Dna autonomamente nei Lea per garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie adeguate ai singoli casi. Il governo premia gli evasori e fa cassa sulla pelle di persone che hanno delle patologie, una roba inquietante”, conclude.