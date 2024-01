Salute: Gelmini, ‘governo trovi soluzione per fondo disturbi alimentari’

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Anoressia, bulimia, bigoressia e binge eating: ne soffrono 4 milioni di ragazzi, spesso adolescenti. Eppure il governo ha preferito cancellare il fondo da 25 milioni di euro che, come esecutivo Draghi, avevamo stanziato per aiutare le Regioni a curare i disturbi alimentari e ad aggiornare i Lea. Un passo indietro inaccettabile che costringerà tanti ambulatori presenti sul territorio a chiudere e ad interrompere l’assistenza dei pazienti presi in carico. Nel 2018 le strutture specializzate in Italia erano 164, oggi sono 126. E mentre i centri diminuiscono, i casi purtroppo aumentano. Servono risorse certe per dare continuità a questi percorsi di cura. Il governo trovi una soluzione. Azione, con tutti i nostri under30, porterà avanti questa battaglia e incalzerà la maggioranza fino a quando sarà necessario”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.