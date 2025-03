Salute, Jervis (Daiichi Sankyo): “Un Cuore consapevole dei sintomi specifici in donne”

7 Marzo 2025

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) – Quando si parla di malattie cardiovascolari, “le donne possono avere differenti sintomi rispetto agli uomini e hanno differenti fattori di rischio. Per noi è molto importante accrescere la consapevolezza su questi aspetti per supportare i sistemi sanitari, i medici e soprattutto le donne, affinché riconoscano questi sintomi, li prevengano e li trattino in modo efficace”. Lo afferma Joanne Jervis, Managing Director & Head of Specialty Division di Daiichi Sankyo Italia, all’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’, oggi a Milano.

Ideato e promosso dalla divisione italiana della farmaceutica giapponese, l’incontro vuole mettere in luce i fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, le strategie preventive, il legame tra cuore e psiche e il ruolo dell’innovazione digitale in sanità, a supporto del paziente. “Siamo lieti di aver organizzato questo evento – aggiunge Jervis – perché per noi, come azienda, e per me personalmente, è importante enfatizzare la centralità della medicina di genere e della prevenzione cardiovascolare”, affinché la salute delle donne – si è ricordato nel corso dell’incontro – sia riconosciuta come fondamentale investimento sociale ed economico e la medicina di genere come obiettivo strategico della sanità pubblica italiana.