Salute: Schillaci, ‘a gennaio campagna su corretta alimentazione per i bimbi’

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Occorre “razionalizzare le spese” in sanità, anche “investendo in prevenzione, una prevenzione che deve cominciare dalle scuole elementari, educando i ragazzi più piccoli a un sano stile di vita, che deve riguardare sia abitudini alimentare sane ma anche, ad esempio, l’attività fisica. Altrimenti, per quanti soldi in più si possano mettere in sanità, è un sistema che alla lunga non può reggere”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live, annunciando la campagna sugli stili di vita tra i giovanissimi che il governo avvierà con il nuovo anno.

“Noi stiamo preparando già per il mese di gennaio – spiega infatti il responsabile della Salute – una campagna sulla nutrizione con qualche evento mirato. Poi” si opererà “in accordo col ministero dell’Istruzione e del Merito, “perché io credo che il target giusto sia quello dei ragazzi più piccoli, quelli delle elementari. Occorre sin da subito insegnare ad alimentarsi bene, insegnare come vivere bene perché la salute deve tenere conto di molteplici aspetti che oggi la sanità ci offre”.