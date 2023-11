Salute: Sensi (Pd), ‘da governo neanche un euroe per bonus psicologo’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Brutto, bruttissimo segnale per il bonus psicologo qui al Senato. Governo vuole bocciare emendamenti cosiddetti onerosi. Sostanza, non c’e’ un euro per la salute mentale. E’ cosi’ che la destra ha a cuore questo tema?”. Lo scrive sui social network il senatore Pd, Filippo Sensi.