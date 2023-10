Salute: Stupore Quirinale per interpretazioni parole Mattarella su Ssn**

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Stupore si registra al Quirinale per l’interpretazione che alcuni quotidiani hanno dato delle parole pronunciate ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul sistema sanitario nazionale nell’ambito del suo intervento al festival delle Regioni. Il Capo dello Stato, nel sottolineare varie questioni legate al ruolo delle Regioni, aveva ricordato che il “Servizio sanitario del nostro Paese” è un “patrimonio prezioso da difendere e adeguare”.

Affermazioni che nei resoconti di alcuni quotidiani sono state legate in qualche modo alle polemiche politiche relative alla situazione della sanità italiana e ai problemi di bilancio legati anche all’approvazione della prossima manovra. Un collegamento che ha suscitato per l’appunto stupore al Quirinale anche rispetto ad un atteggiamento che in varie occasioni tende a riferire dichiarazioni del Presidente della Repubblica che sono di carattere generale a questioni contingenti e quotidiane.