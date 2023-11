Salute: Trancassini, ‘Camera alleata di Komen per percorso prevenzione’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “La Camera dei deputati è alleata dell’associazione Susan G Komen nel percorso di tutela della salute femminile e di promozione della prevenzione”. Lo ha detto il questore della Camera dei deputati Paolo Trancassini durante il suo saluto di benvenuto al seminario ‘La Camera dei deputati ospita la prevenzione dei tumori al seno’ presso la sala della Lupa di Montecitorio.

“É necessario uscire dalla logica che vede la prevenzione come un costo: si tratta invece di un investimento fondamentale per migliorare la vita e la salute delle persone che non genera solo un risparmio ma anche un importante ritorno economico -ha spiegato Trancassini-. Ringrazio la fondazione Komen Italia, tutti i suoi volontari e il prof. Riccardo Masetti, direttore del centro integrato di senologia dell’Università Cattolica del Policlinico Gemelli di Roma e fondatore di Komen Italia, per tutte le iniziative che promuovono in Italia e per il loro impegno per la tutela della salute delle donne”.