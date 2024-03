Salvini: “Al lavoro entro 2024 per revisione sistema concessioni”

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Sto lavorando personalmente con i tecnici del Mit a un’intera revisione del sistema delle concessioni autostradali in tutta Italia entro il 2024, l’obiettivo è garantire le manutenzioni necessarie senza gravare sulle tasche dei cittadini con un aumento dei pedaggi”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini,in occasione del via ufficiale i lavori del Tunnel subportuale di Genova.

“Le concessionarie autostradali – sottolinea Salvini – legittimamente hanno utili miliardari, ridiscuteremo al tavolo questi utili miliardari e come reinvestirli a vantaggio dei cittadini, un po’ come gli utili miliardari delle banche per le quali qualcuno a sinistra si era stracciato le vesti. Se una parte degli utili miliardari dei concessionari autostradali fossero reinvestiti in attività utili ai cittadini, penso che non sarebbe uno scandalo. Stiamo lavorando sul tema del rinnovo delle concessioni autostradali e su una limitazione dell’aumento dei pedaggi”, aggiunge il ministro.