Salvini: “Il settore della nautica italiana andrà molto lontano”

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Questa 63esima edizione si apre e si chiude con la bellezza del mare. Io penso che la nautica italiana arrivi da lontano e andrà altrettanto lontano. In bocca al lupo e buona fortuna”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’apertura dei lavori della 63esima edizione del Salone Nautico di Genova 2023, fondamentale appuntamento annuale per il mercato internazionale della nautica e per gli amanti del mare, in svolgimento dal 21 al 26 settembre 2023.

“È bello che questo salone venga inaugurato in mezzo ai cantieri, anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo. È il segno della città che cresce, di una terra straordinaria che da una grande tragedia ha saputo costruire, nel nome del ricordo, della preghiera e del sacrificio, un futuro incredibile -ha proseguito il ministro- Voglio fare a tutta la comunità genovese i miei più sentiti complimenti perchè – spiega il ministro – è un modello esemplare di capacità e forza di rialzarsi dopo una caduta”.