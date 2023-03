Salzano (Simest): “Settore logistica di importanza strategica con aziende resilienti a due cigni neri”

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il settore della logistica ha un’importanza strategica in questo momento storico di globalizzazione o di deglobalizzazione e le aziende della logistica si sono mostrate resilienti a due cigni neri che hanno colpito il settore”. Ad affermarlo è stato Pasquale Salzano, presidente di Simest intervenendo a LetExpo a Veronafiere, una presenza alla manifestazione quella di Simest che di recente è stata suggellata dalla firma di un Memorandum of Understanding con Alis.

“Il primo cigno nero che ha colpito in maniera trasversale e simmetrica, quello della pandemia, affrontata in maniera orizzontale all’interno di un sistema globalizzato. – ha spiegato – Il secondo cigno nero, derivante dalla guerra in Ucraina e dall’inflazione invece è un sistema totalmente asimmetrico e ha mostrato quanto differenti siano le risposte che le aziende devono dare. In questo contesto – ha sottolineato Salzano – l’aiuto pubblico si è reso sempre più indispensabile e Simest ha messo a disposizione strumenti a tutela delle imprese in sinergia con il ministero degli Affari esteri e con Cassa Depositi e Prestiti”.

Nell’ultimo triennio infatti, ha ricordato Salzano, “con strumenti di finanza agevolata ha aiutato 16mila piccole e medie imprese in 150 paesi per un totale di 15 miliardi di euro. Un sostegno molto importate, in particolare per la logistica 200 imprese italiane sono state beneficiare di questi strumenti con un ingresso nel capitale per più di 15 imprese”.