Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Le aziende sono pronte ad approfittare del Pnrr? Ancora no, c’è una nettissima prevalenza delle imprese, il 70%, che ancora non ha approcciato con il Pnrr, necessitano di essere informate, non hanno aperto un dialogo attivo sui temi del Piano”. Lo ha detto Andrea Sammarco, vice segretario generale di Unioncamere, intervendo al convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma