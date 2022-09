Samsung Electronics annuncia la linea 2022 dei prodotti Bespoke

Settembre 1, 2022

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato oggi l’arrivo della nuova line-up di prodotti Bespoke in Europa, testimoniando il costante impegno dell’azienda nella fornitura di elettrodomestici digitali sostenibili, intelligenti e dalle linee eleganti. Questa nuova line-up, che comprende la lavatrice e l’asciugatrice Bespoke Ai, il forno Bespoke Ai e Bespoke Infinite Line, farà il suo ingresso nel mercato europeo nei prossimi mesi.

“Samsung Electronics sta ampliando costantemente i propri orizzonti per creare prodotti innovativi volti a migliorare le vite dei consumatori, evolvendosi e adattandosi alle loro esigenze”, ha dichiarato Hyesoon Yang, Executive Vice President and Head of Customer Experience of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics. “La nuova serie Bespoke vanta svariate funzioni eco-compatibili e smart che, unite a un design elegante, consentono ai consumatori di migliorare il loro stile di vita”.

Samsung ha annunciato il lancio della nuova nuova line-up di lavatrici e asciugatrici Bespoke Ai, dotata di rivoluzionarie tecnologie eco-compatibili che riducono il rilascio di microplastiche dagli indumenti, sviluppata in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo Patagonia. Disponibile a partire da questo mese, la lavatrice Bespoke Ai è caratterizzata da un ciclo di lavaggio che riduce l’emissione di microplastiche dagli indumenti del 54%, grazie a una tecnologia di filtraggio che cattura queste dannose particelle di plastica. L’inquinamento da microplastiche negli oceani e nei corsi d’acqua rappresenta una delle questioni ambientali più pressanti del nostro pianeta, e Samsung è orgogliosa di poter contribuire alla soluzione di questo problema.

Oltre a ridurre le microplastiche, la lavatrice Bespoke Ai dispone di funzioni ancora più attente all’ambiente che permettono agli utenti di sperimentare una maggiore sostenibilità nel quotidiano, senza dover rinunciare alle prestazioni. La lavatrice Bespoke Ai, numero uno sul mercato in termini di efficienza energetica, è dotata anche della tecnologia Ai Ecobubble targata Samsung. Impiegando acqua fredda anziché calda e senza bisogno di aumentare i tempi dei cicli di lavaggio, gli utenti possono ridurre del 70% il consumo energetico con la modalità Ai Energy di SmartThings Energy. Questa lavatrice garantisce inoltre elevati standard di pulizia e igiene dei capi, consentendo al detersivo di penetrare velocemente nei tessuti per rimuovere lo sporco, anche in acqua fredda.

Inoltre, la lavatrice Bespoke Ai è dotata di sensori Ai Wash che calcolano il peso del carico e il livello di sporco dei capi per dosare in modo ottimale la quantità di acqua, detersivo ed energia, riducendo al minimo gli sprechi.

Ma non finisce qui: grazie alla tecnologia SpaceMax™, la macchina dispone di un cestello più grande senza aumentare l’ingombro esterno classico di 60cm di profondità, il che offre al consumatore una maggiore capacità pari a 11 kg (150 litri per i modelli con carico frontale venduti negli Stati Uniti) per carichi più grandi a parità di spazio occupato. Con un design unico e piatto nella parte anteriore e le diverse opzioni di colore disponibili, la lavatrice Bespoke Ai si integra facilmente in qualsiasi ambiente adibito a lavanderia, permettendo agli utenti di scegliere la soluzione più adatta ai loro gusti.

Il forno Bespoke Ai, il cui lancio sui mercati europei è previsto per ottobre, è dotato di funzioni intelligenti che rendono la cucina sana un’esperienza intuitiva, consentendo agli utenti di preparare pietanze buone non solo il palato ma anche per il proprio corpo. Da sempre, la cucina a vapore viene associata al benessere: il nuovo forno Bespoke Ai presenta diverse funzioni per cuocere a vapore piatti nutrienti e deliziosi. Con la funzione Natural Steam si possono ottenere pietanze più croccanti all’esterno e morbide all’interno, con un gusto più delicato: è quindi la scelta ideale per molti piatti da preparare al forno. Inoltre, la funzione Full Steam4 aiuta a cucinare verdure o pesce a vapore con il minimo sforzo, conservandone al meglio il sapore naturale e i nutrienti. Il forno Bespoke Ai è dotato anche della funzione Dual Cook Steam, che combina i livelli alti e bassi del forno con la tecnologia Easy Steam, grazie alla quale si può risparmiare tempo ed energia cucinando diversi piatti contemporaneamente scegliendo impostazioni differenti. Una volta preparato il piatto, una funzione integrata si occuperà di pulire velocemente il forno con un getto di vapore.

Il forno Bespoke Ai offre anche funzioni intelligenti che portano l’esperienza della cucina sana a un livello superiore. La funzione AI Pro Cooking5 6 si avvale di una tecnologia di riconoscimento del cibo orientata all’immagine per ottimizzare le impostazioni di cottura e, al tempo stesso, monitorare gli alimenti per garantirne la cottura perfetta. Inoltre, gli utenti possono rendere la cucina un’esperienza interattiva creando video in time-lapse e condividendoli con gli amici e la famiglia sui social media.

Questo forno con apertura touch presenta un design unico, caratterizzato dalla porta priva di maniglia, che si integra in modo armonico con i mobili della cucina. Basta toccare con un dito il pulsante del pannello di controllo per aprire la porta del forno7 delicatamente e senza sforzo. Il forno è disponibile in una palette di colori e finiture moderne8, tra cui Clean Navy, Clean White e Satin Beige. Gli elettrodomestici Bespoke si possono quindi mixare e abbinare complementare qualunque casa. A tutto ciò si aggiunge anche la connettività: il forno Bespoke Ai si collega al servizio SmartThings Cooking per fornire ricette personalizzate9 e una pianificazione intelligente dei pasti basata sulle abitudini e regimi alimentari degli utenti, nonché degli alimenti presenti in frigo. Il servizio SmartThings Cooking si può anche sincronizzare con Samsung Health per tenere traccia del consumo e degli obiettivi degli utenti in termini di calorie, al fine di consigliare le ricette più adatte. Grazie a questa nuova funzionalità, disponibile dal prossimo ottobre, sarà ancora più semplice fare il conteggio delle calorie e cucinare in modo più sano.

Samsung è fiera di annunciare il lancio di Bespoke Infinite Line, una collezione di elettrodomestici top di gamma per la cucina. Sulla scia dell’eccellenza nel design che caratterizza gli elettrodomestici Bespoke, questa nuova serie racchiude in sé qualità eccezionale e un’esperienza d’uso esclusiva, creando prodotti unici e senza tempo. Quest’ultima evoluzione della linea di elettrodomestici della casa coreana debutterà quest’anno a livello globale, sia in Europa che negli Stati Uniti, con il lancio di soluzioni di refrigerazione a una porta, che comprendono un frigorifero, un freezer e una cantinetta frigo per vini10.

Dal punto di vista estetico, la Bespoke Infinite Line si contraddistingue per il design senza tempo che si integra facilmente nell’ambiente grazie alle linee verticali, ai materiali pregiati e alle finiture sofisticate. Il design di Infinite Line è caratterizzato da una finitura metallica lucida di colore Timeless Greige abbinata a un’elegante cornice in rame dorato che ne impreziosisce i bordi. Tutta la line-up è realizzata in alluminio, materiale resistente a graffi e ammaccature e facile da pulire.

La classe che contraddistingue Bespoke Infinite Line non riguarda solo l’aspetto, ma anche la funzionalità del prodotto, che ottimizza l’esperienza d’uso grazie all’introduzione di funzioni top di gamma. All’interno del frigorifero, il sistema Black Metal Cooling trattiene il freddo e aiuta a ripristinare velocemente la temperatura ottimale, mentre il sistema Tunnel Lighting sulla cornice e nei ripiani proietta la luce in tutte le direzioni, offrendo una visione precisa di in ogni angolo del frigo. L’elettrodomestico è dotato anche del sistema Auto Open Door che apre automaticamente la porta con un solo tocco11, emettendo un suono che avvisa l’utente quando viene aperta. L’assenza di maniglie che sporgono e possono creare intralcio è un altro elemento distintivo che gli conferisce un aspetto essenziale ed elegante. Tra gli altri elementi che contraddistinguono il prodotto, è inclusa anche una caraffa che si riempie automaticamente con acqua depurata quando viene posizionata all’interno del frigo. Utilizzando l’infusore integrato è possibile aggiungere frutta o erbe per creare deliziose bevande aromatizzate12. Per mantenere il cibo sempre fresco e al sicuro da contaminazioni, la configurazione Flex Pantry conserva al meglio gli alimenti, attribuendo a ogni tipologia la temperatura di conservazione ideale.