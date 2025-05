Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile

14 Maggio 2025

(Tecnologia) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello. Realizzato per coniugare eleganza e resistenza, il dispositivo si distingue per un corpo in titanio spesso solo 5,8 mm, posizionandosi come una delle proposte più avanzate e raffinate nel panorama degli smartphone premium. Galaxy S25 Edge si presenta come il risultato di un’accurata progettazione ingegneristica volta a superare i limiti strutturali dei dispositivi mobili, mantenendo al contempo un profilo leggero con solo 163 grammi di peso e una robustezza assicurata dall’impiego del nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Il telaio in titanio, curvato in modo da favorire l’ergonomia, assicura protezione e durata, elementi essenziali per l’utilizzo quotidiano.

Elemento distintivo del dispositivo è il comparto fotografico da 200MP, supportato dalle tecnologie Galaxy AI. L’obiettivo grandangolare consente di ottenere immagini definite e brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a un miglioramento della luminosità pari al 40%. A questo si affianca un sensore ultragrandangolare da 12MP con Auto Focus, utile per scatti macro ad alta definizione. L’elaborazione dell’immagine è affidata al motore ProVisual, che restituisce dettagli realistici e colori naturali, in particolare nei ritratti, migliorando texture e resa cromatica. Le funzionalità di editing supportate da intelligenza artificiale, come la regolazione automatica dell’audio e l’assistente al disegno, amplificano le possibilità creative, mantenendo al contempo una notevole facilità d’uso.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies. Questo chipset assicura prestazioni elevate e un’efficiente gestione delle risorse, potenziando le capacità AI integrate nel sistema. La camera di vapore ridisegnata migliora sensibilmente la dissipazione del calore, contribuendo a mantenere stabili le prestazioni anche durante un utilizzo prolungato. Galaxy S25 Edge è inoltre dotato delle più recenti innovazioni in ambito di intelligenza artificiale grazie alla piattaforma Galaxy AI. Le funzionalità multimodali permettono un’interazione fluida con diverse applicazioni, personalizzando l’esperienza d’uso secondo le abitudini dell’utente. L’integrazione con Google consente l’accesso alle novità di Gemini, come la possibilità di interagire in tempo reale con contenuti visualizzati sullo schermo tramite Gemini Live. Il tutto avviene nel pieno rispetto della privacy: l’elaborazione dei dati avviene direttamente sul dispositivo, con la protezione garantita da Samsung Knox Vault.

Il Galaxy S25 Edge sarà disponibile in preordine a partire dal 13 maggio in tre colorazioni: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue. Il dispositivo sarà distribuito nel mercato italiano nelle configurazioni da 12GB di RAM con 256GB o 512GB di spazio di archiviazione, rispettivamente al prezzo consigliato di 1.299 e 1.419 euro. Fino al 29 maggio, sarà possibile ottenere la versione da 512GB allo stesso prezzo di quella da 256GB, aderendo alla promozione attiva presso rivenditori e operatori selezionati.