Sanità: Alfieri (Pd), ‘mega tagli, ci opporremo in ogni sede’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Sulla sanità il governo si appresta a diminuire le risorse a disposizione, nel momento in cui dovrebbe essere la priorità. Tutela della sanità pubblica, abbattimento delle liste di attesa, assunzione di più operatori sanitari e con salari adeguati devono essere centrali nell’agenda del governo. Così non è, come dimostrato anche dal mega taglio alle case di comunità ( 414 in meno) e agli ospedali di comunità (96 in meno) che il Pnrr aveva previsto. Si dovranno arrangiare le regioni a trovare altre risorse. Questo rappresenta un ulteriore duro colpo alla sanità pubblica, a cui il Partito Democratico si opporrà in tutte le sedi”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e Riforme del Pd.