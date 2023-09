Settembre 12, 2023

Roma, 12 set (Adnkronos) – E’ in calendario per le 15 il primo incontro ‘tecnico’ sulla Sanità tra il Pd e Azione, nella sede del partito di Carlo Calenda. La delegazione del Pd è guidata dalla responsabile Sanità del partito Marina Sereni. Per Azione, al tavolo siedono il responsabile Sanità Walter Ricciardi e l’ex assessore alla Sanità nel Lazio Alessio D’Amato. Lo stesso Calenda dovrebbe partecipare brevemente alla riunione.