Sanità: Avs, ‘incontro positivo con Pd, martedì nuova riunione’**

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “È stato positivo l’incontro tenuto questa mattina tra i nostri gruppi parlamentari e il Pd, con Marina Sereni, al quale ha preso parte anche Nico Bavaro delle segreteria nazionale di Sinistra italiana”. Così Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato.

“Abbiamo espresso comune consapevolezza e determinazione per un piano comune delle opposizioni per la salvaguardia e il rilancio della sanità pubblica. Il modello di lavoro da adottare è quello già felicemente sperimentato per la battaglia a favore del salario minimo. Martedì torneremo ad incontrarci. Per noi di AVS tra le priorità c’è lo sblocco delle liste d’attesa da attuare senza trasferimento risorse a settore privato”.