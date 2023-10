Sanità: Azione, ‘opposizioni lavorino insieme per Ssn’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Un sondaggio di Euromedia Research riporta che il 7,8% degli italiani rinuncia alle visite mediche. La risposta del Governo? Sempre meno soldi alla sanità, con una spesa in rapporto al Pil, secondo le stime della Nadef, destinata a scendere ancora se non si interviene subito. Dobbiamo riprendere un lavoro comune con le opposizioni affinché il diritto alla salute pubblica ritorni a essere una priorità: il monito di oggi del presidente Mattarella, su un ‘Ssn prezioso e da difendere’, non può rimanere lettera morta.” Così si legge in una nota di Azione.