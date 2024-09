Sanità: Barelli (Fi), ‘aumentiamo impegno per dare sicurezza, continuano ispezioni Fi’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La sicurezza degli operatori sanitari è la precondizione per garantire ai cittadini il diritto alla salute. Per questa ragione, sosteniamo l’impegno senza precedenti del governo in questa direzione: continueremo ad aumentare i presidi di polizia attivi nelle strutture ospedaliere – sono 198, erano 126 -, ad incrementare il numero degli operatori impegnati – erano 299, sono 432 – ed amplieremo le fasce orarie di apertura fintanto che sarà assicurata una copertura totale”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

“E’ questo il senso della mobilitazione di Forza Italia che, attraverso tutti i suoi eletti, sta realizzando ispezioni in tutte le strutture sanitarie italiane, per conoscere la situazione reale e verificare i reali bisogni. Con un ordine del giorno al disegno di legge Sicurezza impegniamo il governo a non fermarsi, avendo come scopo quello di azzerare aggressioni e intimidazioni, di restituire libertà e sicurezza a chi lavora per la salute dei cittadini”, conclude.