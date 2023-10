Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Vogliono una sanità per pochi, una sanità per ricchi. Il governo Meloni taglia e privatizza la sanità per 20 miliardi: significa aspettare di più per un esame, per iniziare una cura, per ottenere una prestazione sanitaria. Ci batteremo contro questo modello iniquo che conviene solo ai privati!”. Così il capodelegazione Ue del Pd, Brando Benifei, su twitter.