Sanità: Boccia, ‘destra allergica a critiche a sua incapacità, solidarietà a Cartabellotta’

2 Febbraio 2025

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Questa destra è, ogni giorno che passa, sempre più insofferente e allergica alle critiche. Di fronte alle osservazioni oggettive fatte ai ritardi e all’incapacità di governare del governo Meloni, quotidianamente si alza la contraerea di Fdi che offende e attacca chi lede la maestà di Giorgia Meloni e del suo governo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Ieri è toccato a Nino Cartabellotta essere attaccato per aver detto una evidente verità: il decreto liste d’attesa è un flop. Quel decreto prevedeva che fossero pubblicati anche 6 decreti attuativi. Ma a sei mesi dalla conversione in legge del Dl, di questi decreti attuativi, necessari per dare operatività alle misure, ne è stato promulgato soltanto uno”.

“Ricordo al senatore Zaffini e alla destra che la Fondazione Gimbe negli anni si e’ distinta per la qualità dei dati e dei servizi offerti, e sempre, sottolineo sempre, a difesa del nostro Ssn. Purtroppo ormai il governo e la maggioranza passano il tempo non a governare, non ne sono capaci, ma a delegittimare e ingiuriare chi si permette di criticare l’azione dell’esecutivo di Giorgia Meloni: ora tocca agli scienziati, ieri ai magistrati, ai professori, ai giornalisti. Domani chissà. A Nino Cartabellotta e alla Fondazione Gimbe vada la mia solidarietà personale e delle senatrici e dei senatori del Pd”.