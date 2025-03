Sanità: Boccia, ‘destra tace su ddl prestazioni, ritira o no emendamenti che la privatizzano?’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Bene ha fatto Elly Schlein a ricordare questa mattina dalla Sicilia che il tema della sanità pubblica è uno dei principali problemi che attanagliano i cittadini siciliani e italiani”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Abbiamo di fronte un governo che, in rapporto al Pil, è quello che negli ultimi anni ha investito meno risorse per la salute degli italiani. E la segretaria giustamente ha sottolineato che nel ddl prestazioni sanitarie che è in discussione al Senato è evidente la volontà della destra di scaricare sui cittadini (e sugli enti locali) i costi dell’assistenza per le persone non autosufficienti. La scorsa settimana abbiamo sollevato la questione in aula chiedendo al Presidente della commissione di riaprire la discussione. Tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni hanno chiesto di cancellare due emendamenti che avrebbero serissime conseguenze sull’integrazione tra le cure sanitarie e l’assistenza ai non autosufficienti e riscriverebbero le forme dell’assistenza sanitaria integrativa”.

“Se non vogliamo arrivare alla completa privatizzazione del servizio sanitario e assumere la grave decisione di scaricare sulle famiglie e sui comuni i costi delle rette per le non autosufficienze dobbiamo cancellare quegli emendamenti. Ci auguriamo che il presidente Zaffini voglia ascoltarci. Per ora non abbiamo avuto risposte ma la prossima settimana continueremo a dare battaglia in commissione”.