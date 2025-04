Sanità: Boccia, ‘fallita intesa governo regioni, Schillaci smentisce anche oggi tensioni?’

17 Aprile 2025

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Quello che abbiamo denunciato ieri oggi è stato evidentemente confermato: c’è il caos sulla gestione del Dl liste d’attesa ed è in atto uno scontro tra governo e regioni. Ieri il ministro Schillaci ha attaccato le opposizioni smentendo che ci fossero problemi. Oggi non ha nemmeno partecipato alla riunione in Conferenza Stato-Regioni e si è fatto rappresentare dal sottosegretario Gemmato. Che di fronte al no delle regioni, comprese quelle governate dalla destra, in merito alla possibilità di un dpcm che permettesse di esercitare il potere sostitutivo da parte dell’esecutivo, ha mandato la palla in tribuna ed è stato costretto ad una mediazione che durerà un mese. Chissà se anche oggi il ministro Schillaci smentirà l’evidenza del fallimento di un decreto sbagliato che sta alimentando solo confusione e tensioni istituzionali”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.