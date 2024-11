Sanità: Boccia, ‘scandaloso ok Senato mototerapia mentre scioperano medici’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Mentre il sistema sanitario vive una grandissima difficoltà, mentre medici e infermieri scioperano per difendere la sanità pubblica il Senato trova il tempo di discutere e approvare la ‘mototerapia’, teoria priva di qualsiasi fondamento scientifico. Ritengo grave che una maggioranza che taglia risorse alla sanità pubblica trovi però il tempo per approvare norme su teorie che rasentano la magia. E’ scandaloso che questa destra non trovi tempo e risorse per dare risposte alle emergenze di questo paese ma impegni il Parlamento in discussioni e in voti su norme prive di ogni veridicità scientifica. Mi auguro che non si arrivi a disucutere prossimamente in Senato di terrapiattismo e teorie no vax”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.