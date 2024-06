Sanità: Boccia,’dl su liste attesa propaganda, destra se seria voti pdl Schlein’

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Sotto la propaganda elettorale niente. Il tanto annunciato decreto per i tagli delle liste d’attesa nella sanità pubblica è in forse e probabilmente slitterà, visto che non ci sono risorse pronte e i ministri, come al solito, litigano tra di loro. Capiamo l’esigenza della campagna elettorale ma i problemi dei cittadini italiani non si risolvono con i comizi in piazza. Se Giorgia Meloni e la sua maggioranza credono ancora nella sanità pubblica non devono fare altro che votare la proposta di legge del Pd a prima firma Elly Schlein”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.