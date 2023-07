Sanità: Boldrini (Pd), ‘manina misteriosa contro Schillaci? Dov’è dl su medicina di genere?’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “C’è forse una manina misteriosa che agisce contro il ministro Schillaci? L’ho chiesto in un’interrogazione a proposito della fugace comparsa e della pressoché immediata scomparsa dal sito del Ministero della Salute del ‘Piano formativo nazionale per la medicina di genere’, previsto come un obbligo da una legge del 2018 e adottato ad aprile 2023 con decreto dell’attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo.

“Questo decreto è stato pubblicato – spiega l’ex presidente dell’aula di Montecitorio -, come prevede appunto la legge, sul sito del ministero della Salute il 5 maggio scorso, ma già dopo qualche giorno non compariva più. Pouf! Sparito”. E quindi: “Chi lo ha tolto, e perché? Un errore tecnico? Lo si dica e si risolva”. “Non vogliamo credere che all’attuale governo basti leggere la parola genere per oscurare atti ufficiali dei suoi ministri. Non è mica così, vero?”, conclude Boldrini.