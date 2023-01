Sanità: Bonaccini, ‘pronti a confronto costruttivo su numero chiuso facoltà Medicina’

Gennaio 12, 2023

Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ho proposto di togliere il numero chiuso alle facoltà di Medicina e di adeguare le borse di studio per gli specializzandi e gli spazi formativi. Questo perché abbiamo un numero di medici assolutamente insufficiente per il presente e per il futuro, mentre ragazze e ragazzi restano esclusi ogni anno dal corso di laurea a causa di un test che sembra più un terno al lotto che una vera e propria prova di selezione”. Lo scrive su Facebook Stefano Bonaccini.

“Se è vero che il Governo sta lavorando alla modifica dell’accesso a Medicina ci troverà pronti a un confronto serio e costruttivo: superare l’imbuto formativo non è un problema di destra o di sinistra, ma una necessità del Paese -prosegue il candidato alla segreteria del Pd-. Viceversa, andremo allo scontro sulle risorse economiche: sottofinanziare la sanità è una scelta di destra e significa tagliare sul diritto alla salute delle persone”.