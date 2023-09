Sanità: Bonelli, ‘presentata interrogazione a Meloni su Schillaci, chiederemo dimissioni’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare alla presidente Meloni per sapere se quanto emerso dall’articolo pubblicato oggi su Il Manifesto corrisponda al vero, perché, a quanto viene riportato in molteplici articoli scientifici che portano la firma dell’attuale ministro della Salute, per validare i risultati di alcune ricerche sarebbero state utilizzate immagini non pertinenti, riciclate da ricerche diverse o addirittura modificate. Ebbene vogliamo sapere, se questo metodo ‘truffaldino’ abbia avuto in qualche modo a che fare con il ministro, che a ogni modo avrebbe dovuto tutelare la veridicità delle informazioni contenute negli studi da lui firmati. Se confermato, questo risulterebbe fortemente incompatibile con i principi sanciti dall’articolo 54 della Costituzione il quale prevede che: ‘I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore’. In altri Paesi dell’Unione Europea, e non solo, simili questioni hanno portato alle dimissioni dei funzionari pubblici coinvolti. Pertanto, se le informazioni riportate corrispondessero al vero chiederemo le dimissioni di Schillaci da ministro della Repubblica”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.