Sanità: Bonfrisco (Lega), ‘bene interrogazione Ue su Oms, stop Italia a dati nel giusto’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “L’interrogazione alla Commissione europea sull’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) servirà a fare luce sulla gestione dei dati sanitari dei cittadini europei, a cominciare dai cittadini italiani. La difesa di queste informazioni è prioritaria rispetto lo scambio di informazioni all’interno di un organizzazione internazionale che, da tempo, è più influenzata dalla politica che dalla salute pubblica, in particolar modo da autoritarismi come la Cina che esercitano il loro potere per indirizzare le scelte dell’OMS e ostacolare indagini scientifiche indipendenti”. Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia.

“L’importanza della sovranità e del controllo dei dati è divenuta evidente dopo la pandemia da COVID-19. Bene fa l’Italia a non consentire l’accesso a banche dati globali sui dati sanitaria, poiché i rischi sono troppi. Ciò, grazie alle questioni sollevate dall’interrogazione del senatore Claudio Borghi della Lega. Ad oggi, le uniche riforme necessarie all’OMS sono sulla governance, sui processi di gestione finanziaria e di bilancio, anche per quanto riguarda la trasparenza sui finanziatori pubblici o privati”, conclude Bonfrisco.