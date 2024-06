Sanità: Borghi (Iv), ‘da Meloni spot elettorale, serve il Mes’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “La sanità italiana non ha bisogno di provvedimenti spot a quattro giorni dalle elezioni. Ha bisogno di riforme strutturali, ad iniziare dalla attivazione del Mes sanitario, 37 miliardi che abbiamo lasciato in Europa a causa del voto di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Il loro sovranismo ha impedito di mettere soldi per abbattere le liste di attesa, per ammodernare la rete ospedaliera, per adeguare gli stipendi di medici e infermieri”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Il governo oggi fatica a trovare i soldi? Può fermare l’incredibile spreco dei centri migratori in Albania, risparmiare 800 milioni che si stanno buttando via e metterli sulla sanità. Queste sono proposte concrete, sulle quali Stati Uniti d’Europa chiede il voto e per le quali sosteniamo Matteo Renzi”, aggiunge Borghi.