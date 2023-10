Sanità: Boschi, ‘taglio risorse c’è ed è grave’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “I tagli alla sanità ci sono e all’appello mancano 2 miliardi altrimenti Giorgia Meloni, Schillaci e tutto il governo avrebbero fatto lanci di agenzie e social per dire non ci sono tagli alla sanità. So tagli gravi in un momento in cui la sanità è già al collasso”. Così Viva Maria Elena Boschi a Tagadà su La7

“Le liste d’attesa sono lunghissime e non c’è nulla di più ingiusto che chi ha i soldi si può curare e chi non li ha non può. Ci sarebbe bisogno di risorse per i tumori al seno, per le malattie rare, per gli screening neonatali, per la prevenzione. Come Italia Viva abbiamo chiesto al governo Meloni di prendere i 37 miliardi del Mes sanitario e per motivi ideologici hanno detto di no”, ha concluso.